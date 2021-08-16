Похитили и избили: хабаровчанин смог сбежать от преступников Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Житель Хабаровска стал жертвой похищения. В марте его силой посадили в автомобиль двое мужчин, избили и ограбили. Дело в отношении них передано в суд, сообщили в региональной прокуратуре.

- По версии следствия, в вечернее время в марте текущего года обвиняемые предложили незнакомому мужчине сесть к ним в автомобиль. Испугавшись, мужчина убежал и заперся в административном здании. Дождавшись, когда он выйдет, фигуранты дела насильно, против воли потерпевшего, усадили его в автомобиль, - рассказали подробности произошедшего в пресс-службе ведомства.

В салоне авто заложника начали избивать, у него забрали мобильные телефоны и кошелек, а когда преступники ненадолго отвлеклись, их жертве удалось сбежать.

Вскоре похитителей будут судить. Они могут быть отправлены в колонию на 12 лет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.