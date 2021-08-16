Около 700 детей-сирот Хабаровского края решат квартирный вопрос Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае соцвыплаты на собственное жилье уже получили 300 детей-сирот. Еще около 700 человек смогут воспользоваться сертификатом уже до конца августа. Об этом сообщили в краевом правительстве.

По закону, в доме не могут выделить больше 25% квартир для детей-сирот. Поэтому социальные службы позволяют людям самим выбрать район, этаж и количество комнат. Главное условие - дом не должен быть аварийным, попадать в зону подтопления. Кроме того, квартира должна быть благоустроенной.

- В нашем крае опыт социальных выплат на покупку жилья детям-сиротам - сложный, но до мелочей продуманный механизм, который действительно работает. Квартира оформляется в собственность, при желании можно добавить свои средства и купить любую понравившуюся квартиру, - сказал Дарий Тюрин, министр ЖКХ региона.

Напомним, что в Законодательную думу края будут направлены предложения о снижении возраста с 25 до 23 лет для получения выплат. Купить квартиру после получения сертификата можно на протяжении полугода.

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