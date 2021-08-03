Видеокамера надежней соседей: в период отпусков спрос на видеонаблюдение растет

В 2021 году почти 3 тысячи клиентов «Ростелекома» в Хабаровском крае и Еврейской автономной области установили в квартирах и на дачах видеонаблюдение.

В 2021 году почти три тысячи клиентов «Ростелекома» в Хабаровском крае и Еврейской автономной области установили в квартирах и на дачах видеонаблюдение*. Теперь обстановку в домах и на приусадебных участках они могут контролировать из любой точки мира, где есть интернет.

Видеонаблюдение от «Ростелекома» помогает следить за жильем и имуществом, контролировать обстановку в квартире или доме на расстоянии. Услуга управляется через мобильное приложение в онлайн-режиме - для этого необходим только интернет. Зайдя в приложение, пользователь видит, что происходит в квартире, частном доме или на приусадебном участке. Если камера фиксирует нестандартный звук или движение в заданной области, то система оповещает пользователя об этом уведомлением на телефон.

- По итогам прошлого года каждый четвертый клиент «Ростелекома» в Хабаровском крае и Еврейской автономной области вместе с интернетом подключил видеонаблюдение**. Людям важна безопасность - они хотят знать, что происходит в квартире во время их отсутствия. Также видеонаблюдение используют для контроля за детьми и пожилыми родственниками. Камеры для помещений имеют встроенные микрофоны, и это очень удобно. Например, отлучившись из дома, мама может не только видеть, что делает ее ребенок, но и поговорить с ним через видеокамеру, - рассказывает Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» предлагает несколько вариантов видеокамер для внутреннего и наружного использования с различным углом обзора, разрешением HD и Full HD, инфракрасной подсветкой, встроенными микрофонами, датчиками движения, поворотными механизмами и антивандальной защитой. Камеру можно установить самостоятельно или обратиться в компанию за помощью специалиста.

- Мы установили видеонаблюдение в квартире перед поездкой в отпуск. Решили, что так будет спокойнее. Раньше просили соседей присмотреть за квартирой, но понимаем, что и они не всегда на месте. Теперь, если вдруг что-то случится, мне мгновенно придет уведомление на телефон, благо интернет сейчас есть практически везде, - рассказала Марина Ларионова, клиент компании.

Просматривать видео с камер в режиме онлайн или из архива можно с любого устройства, подключенного к интернету. Видеоархив хранится в облаке до 30 дней.

Получить дополнительную информацию о тарифах и оставить заявку на подключение можно по бесплатному номеру телефона 8 800-100-08-00, в едином личном кабинете или на сайте www.rt.ru.

*Количество с начала 2021 года.

** Данные приведены по итогам 2020 года. Проникновение видеонаблюдения к широкополосному интернету по оптике составляет 25%.