Учиться - это увлекательно и круто: видеосервис Wink представляет новый раздел «Академия»

В «Академии» собраны лучшие лекции по истории литературы и живописи, важнейшие научные открытия, психологию и другие направления. Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"

Видеосервис Wink компании «Ростелеком» представляет новый раздел - «Академия», в котором собрана отличная коллекция развивающего контента для зрителей всех возрастов. Здесь можно найти увлекательные видеолекции от Arzamas, «Прямой речи», «Нетологии» и «Синхронизации», а также подборку документальных и научно-популярных фильмов, познавательных телеканалов и даже аудиокниг. Есть и эксклюзивный контент, например, видеоверсии знаменитых концертов «Классика на Дворцовой».

- Когда в 2020 году в силу известных событий люди стали больше времени проводить дома, мы сразу зафиксировали рост просмотров в Wink. На первом этапе он был связан с развлекательным контентом - фильмами и сериалами. Однако уже через несколько недель начал расти интерес к развивающим и обучающим материалам: люди стали активнее смотреть видео про фитнес и кулинарию, культуру и искусство, путешествия, документальные и научно-популярные фильмы. Заметно увеличились просмотры видеолекций. К счастью, спрос на дополнительные знания сохраняется и сегодня, поэтому мы собрали весь развивающий контент в одном разделе «Академия». Здесь найдут для себя много интересного и «лирики» (история, литература, искусство), и «физики» (точные науки, загадки природы). Коллекция «Академии» будет постоянно расширяться, - отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

В «Академии» собраны лучшие лекции по истории литературы и живописи, важнейшие научные открытия, психология и другие направления. Отдельная рубрика включает лекции по развитию профессиональных и личных навыков: тайм-менеджменту, искусству переговоров, подготовке к собеседованию, цифровым знаниям, эмоциональному интеллекту и даже созданию интересных презентаций.

Новый раздел оптимален для изучения иностранных языков с помощью видеолекций или аудиокниг. Также для закрепления знаний есть ссылки на телеканалы на иностранных языках, представленные в Wink (английский, немецкий, французский, китайский, японский).

Рубрика «Документальные фильмы и сериалы» представляет уникальные и захватывающие истории про живую природу, знаменитых людей, загадки Вселенной и, конечно, рассказывает о коронавирусах. В рубрике «Спектакли лучших театров» размещены первые видеозаписи музыкальных, драматических и кукольных спектаклей, количество которых постоянно увеличивается.