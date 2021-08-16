Погода в Хабаровске 17 августа 2021: летняя жара установилась в регионе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До конца лета осталась всего пара недель, и у жителей края есть возможность получить хорошую дозу витамина D. В регионе стоит жаркая солнечная погода, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

17 августа в столице края ожидается до +28 градусов днем и около +17 в темное время суток. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Осадков не ожидается.

Жаркая и сухая погода будет на юге региона. Днем от +25 до +30 градусов. Ночью от +13 до +18. Порывы ветра юго-западного направления будут достигать 3-8 метров в секунду.

В центральных районах обойдется без существенных осадков. В светлое время суток воздух прогреется от +20 до +30 градусов. После заката ожидается от +9 до +19 градусов. Ветер южный, юго-западный будет дуть со скоростью 2-9 метров в секунду.

На севере края небольшой дождь пройдет только в Охотском районе. На остальной территории - без осадков. Днем от +23 до +25 градусов. Ночью от +10 до +17. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью от трех до 11 метров в секунду.

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