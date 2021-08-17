Коронавирус в Хабаровском крае: еще 318 заболевших Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хабаровск продолжает лидировать среди городов региона по числу новых ковид-больных. За сутки зафиксировано еще 297 случаев инфицирования. В Хабаровском районе - 21 случай. Всего заболели 318 человек, сообщили в региональном минздраве.

- Выздоровел 321 человек, 25 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ, двое скончались. Сейчас в регионе развернуто 1849 коек для ковид-больных. Из них свободны 478, - уточнили в пресс-службе ведомства.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 288 262 человека. Из них 232 334 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 70 505 случаев коронавируса:

64 254 человека выздоровели;

5587 находятся на лечении (1371 в стационаре, амбулаторно 4216);

664 человека умерло.

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