В Хабаровске построили новую спортплощадку Фото: Администрация Хабаровска

Жильцы дома по улице Шеронова, 7 в Хабаровске стали обладателями новой спортплощадки. Они сами придумали ее проект и выиграли грант на строительство. Всего на это ушло 1,66 миллиона рублей, из которых 1,1 миллиона - деньги собственников, сообщили в администрации Хабаровска.

Люди самостоятельно курировали вопрос ежемесячных платежей по текущему ремонту МКД, составляли сметы, выбирали проект и связывались с подрядчиком.

Для жильцов этого дома активно заниматься развитием своего двора уже не в новинку. В 2019 году они выиграли муниципальный грант на установку детского и спортивного городков, потом сами установили скамейки, засадили клумбы.

- Все жители прекрасно понимали, что такое место в нашем дворе должно быть. Рядом размещена довольно оживленная дорога, поэтому подбирали такой проект, который позволил бы максимально обезопасить детей, — сказал житель дома №7 на улице Шеронова Павел Чесноков.

Люди намерены участвовать в борьбе и за другие гранты. В администрации города напомнили, что у хабаровчан есть несколько вариантов для получения денег на благоустройство дворов: выиграть муниципальный грант, городской или краевой конкурс.

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