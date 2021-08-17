Смертельное ДТП: в Хабаровске иномарка переехала пешехода Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске поздним вечером 16 августа водитель иномарки не заметил лежащего на дороге человека и переехал его на авто. От полученных травм тот скончался на месте, сообщили в ГИБДД города.

Все произошло около полуночи неподалеку от Волочаевской, 5. Полиция до сих пор не знает, кем является погибший. Известно лишь, что на вид ему чуть больше 30 лет.

- Мужчина был доставлен в больницу с ушибом головного мозга тяжелой степени и многочисленными переломами. Позже он скончался, - рассказали в пресс-службе хабаровской Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что водитель иномарки был трезв. Расследованием произошедшего будет заниматься полиция.

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