«ДВ Форпост»: хабаровчан приглашают на необычный фестиваль. Фото: стоп-кадр промо-ролика

Средневековые сражения, Великая Отечественная война, Советско-японская война, бои в Афганистане, - эти и другие значимые битвы лягут в основу военно-исторических лагерей на фестивале «ДВ Форпост», который состоится в Хабаровске 11 сентября. Площадка даст возможность необычно и с пользой провести время всей семьей.

Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Гости события смогут сыграть лазертаг, страйкбол, пейнтбол и фаертаг.

Участников ждут интерактивные площадки «военно-полевая связь», «медицинский пункт», «штыковой бой», «средневековая кузница» и другие, а также мастер-класс по скатке советской шинели, рассказали в хабаровской краевой общественной организации по содействию в патриотическом воспитании граждан «Амурский рубеж».

КОНКРЕТНО

Мероприятие пройдет 11 сентября с 12.00 до 20.00 на территории летного поля школы ДОСААФ (улица Локомотивная, дом 12А).

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