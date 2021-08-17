Почти 30 тысяч молодых осетров выпущено в Амур в Хабаровском крае Фото: пресс-служба ДВЖД

В Хабаровском крае рыборазводные предприятия выпустили в Амур около 26 тысяч молодых осетров. Мероприятие организовано по заказу Дальневосточной железной дороги.

Железнодорожники второй год подряд проводят данное мероприятие в целях компенсации воздействия на окружающую среду в результате хозяйственной деятельности. Сам рыборазводный завод находится в Нанайском районе.

- Это является самым крупным показателем восполнения рыбных биоресурсов Амура, среди компаний, реализующих проекты в границах бассейна дальневосточной реки. Мы занимаемся финансированием этого проекта, деньги уходят на корм, электроэнергию и создание всех необходимых условий для выращивания осетра, - сообщили в пресс-службе АО «РЖД».

В прошлом году также по инициативе ДВЖД было также выпущено почти 26 тысяч мальков осетра. Амурский осетр занесен в Красную книгу России и является эндемиком региона.

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