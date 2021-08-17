«Туризм в Хабаровском крае с государственной поддержкой выйдет на новый уровень»: депутат Госдумы Иван Пиляев

Для развития внутреннего туризма в Госдуме разрабатывают законопроект о создании туристических территорий, на которых будут действовать специальные режимы и меры государственной поддержки. Ведь помимо природных красот, люди хотят получить и качественный сервис, а для этого следует восстанавливать туристическую инфраструктуру.

- Хабаровский край - регион удивительный. Здесь есть уникальные природные заповедники, например, Шантарские острова, а еще целебные источники, такие как радоновые ключи в поселке Тумнин, Аннинские минеральные воды. Недалеко от Хабаровска можно доехать до национального села Сикачи-Алян, где есть каменные валуны с рисунками - петроглифами, их возраст ученые приравнивают к возрасту египетских пирамид. Сам Хабаровск - главная страница истории освоения российского Дальнего Востока, центр слияния азиатской и европейской культур. Все это дает право Хабаровскому краю стать центром притяжения туристов отечественных и зарубежных. Конечно, туристическая инфраструктура должна быть качественной и доступной. Здесь должно быть отлажено государственно-частное партнерство. Более того, отдых в регионе, прежде всего, должен быть доступен его жителям, - говорит Иван Пиляев, депутат Государственной думы РФ, член комитета по финансовому рынку.

Законопроект о развитии туристических территорий могут внести в Госдуму уже этой осенью.