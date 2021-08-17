Убил подругу: в ЕАО мужчина расправился со своей знакомой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Следователи в Еврейской автономной республики расследую убийство женщине. Главным подозреваемым в деле стал ее знакомый, сообщили в региональном главке СК.
- По версии следствия, в период времени с 8 по 9 августа в одном из жилых домов города Облучья местный житель в ходе конфликта нанес своей знакомой удар ножом. От полученного ранения женщина скончалась, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас мужчина находится под арестом. Проводятся экспертизы, допрашиваются свидетели.
Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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