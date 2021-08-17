Убил подругу: в ЕАО мужчина расправился со своей знакомой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи в Еврейской автономной республики расследую убийство женщине. Главным подозреваемым в деле стал ее знакомый, сообщили в региональном главке СК.

- По версии следствия, в период времени с 8 по 9 августа в одном из жилых домов города Облучья местный житель в ходе конфликта нанес своей знакомой удар ножом. От полученного ранения женщина скончалась, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас мужчина находится под арестом. Проводятся экспертизы, допрашиваются свидетели.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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