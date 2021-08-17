Защитник ХК «Амур» поборется за путевку на Олимпиаду 2022. Фото: ХК «Амур»

Защитник ХК «Амур» Дмитрий Знахаренко будет бороться за путевку на Олимпиаду 2022. Ему предстоит сыграть в составе сборной Белоруссии в финале квалификационного турнира, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Игрок примет участие в матчах группы с командами Австрии, Польши и Словакии.

Также за выступление на Олимпийских играх поспорят Латвия, Франция, Италия, Венгрия, Норвегия, Дания, Корея и Словения. Встречи команд пройдут с 27 по 30 августа.

По их итогам будут выбраны трое победителей.

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