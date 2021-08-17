Хабаровчанка отправится на 8 лет в колонию за убийство мужа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительницу Кировского района в Хабаровске признали виновной по уголовному делу по статье «Убийство».

Судом установлено, что в январе 2021 года 56-летняя женщина во время ссоры со своим супругом решила его убить. Она ударила мужа ножом в грудь, от чего он скончался на месте.

- Подсудимая в ходе судебного заседания вину признала частично. Суд приговорил ее к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что с 8 по 9 августа в ЕАО одном из жилых домов города Облучья местный житель зарезал свою знакомую во время ссоры.

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