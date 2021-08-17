Убило током: восьмилетний мальчик погиб в Магадане

Убило током: 8-летний мальчик погиб в Магадане
Фото: Архив "КП"
В Магадане восьмилетний мальчик погиб от удара током. Следователи разыскивают виновника трагедии. Заведено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности, сообщили в региональном главке СК.
- Предварительно установлено, что в дневное время 16 августа 2021 года у гаражных боксов в районе жилого дома по улице Энергостроителей в Магадане врачами скорой медицинской помощи констатирована смерть малолетнего ребенка, - рассказали в пресс-службе ведомства.
На теле ребенка нашли травмы, характерные для поражения электрическим током. Теперь следователи разбираются, кто оставил оголенными провода. Назначено несколько экспертиз.
- По поручению прокурора области прокуратура города Магадана незамедлительно приступила к проверке обстоятельств и причин смерти, в ходе которой будет дана оценка действиям органов местного самоуправления, уполномоченным органам контроля, руководителям энергетического комплекса, собственникам объектов, где произошла трагедия, - добавили в пресс-службе прокуратуры региона.
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