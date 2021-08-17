Хабаровск посетили участники экспедиции «Байкал – Аляска: по следам Амурской экспедиции» Фото: Администрация Хабаровска

Путь сибирских купцов XIX века по рекам России решили повторить участники экспедиции «Байкал - Аляска: по следам Амурской экспедиции». Накануне они посетили Хабаровск, сообщили в мэрии.

Исследователи повторяют путь генерал-губернатора Николая Муравьева-Амурского и заодно анализируют туристический потенциал территории. Впереди у них пересечение Охотского моря.

- Впечатления от прохождения по воде прекрасные. Природа великолепна, необычный ландшафт постоянно меняется, климат приятный. И - полное уединение, никого нет, по реке особо никто не ходит. Населенные пункты уютные, а их музеи хранят великую историю. С верховьев Ингоды до Шилки, а потом по Амуру можно организовать увлекательный долгий маршрут до двух тысяч километров на комфортных судах. Пройти можно любое расстояние, как кому удобно. Тут и за пять дней можно на такую красоту насмотреться, - рассказывает капитан экспедиции Анатолий Казакевич.

Вся экспедиция разделена на несколько этапов, два из которых пройдут в Хабаровском крае. Путешественники отправятся на Шантарские острова, где можно поблизости наблюдать гренландских китов, белух, касаток, тюленей, сивучей, тихоокеанского орлана, медведей и других животных и рыб.

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