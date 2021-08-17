Дорогу с большой ямой по улице Олега Кошевого отремонтировали за 20 миллионов рублей

Подрядчик менял основание дороги, на этот период трасса была перекрыта Фото: Администрация Хабаровска

Ремонт хабаровской улицы Олега Кошевого вышел на финишную прямую. Напомним, что в районе дома №5 образовалась выбоина, в которой после дождя скапливалась вода. Из-за этого автомобилисты цеплялись кузовом за дорогу.

Вода скапливалась на участке почти в 400 метров, чтобы избежать этого, рабочие уложили лоток и врезали в действующий коллектор. Подрядчик менял основание дороги, на этот период трасса была перекрыта. Во время ремонта под полотном нашли большое количество коммуникаций.

- Свежий асфальт уложили на участке порядка 800 метров. Были обустроены парковочные карманы, смонтированы бортовые камни, уложены лотки для отвода воды. Общая стоимость работ составила порядка 20 миллионов рублей, - сказал Роман Евстегнеев, заместитель начальника отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.

Рабочим предстоит смонтировать решетки ливнеприемников, выполнить планировку грунта, восстановить пешеходные связи.