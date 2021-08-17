Почти 400 молодых учителей пойдут работать в школы Хабаровского края в 2021 году

Педагогам положен ряд выплат Фото: Правительство Хабаровского края

Учительский состав школ Хабаровского края пополнят около 380 молодых специалистов, которые в новом учебном году проведут свои первые уроки. Почти 150 новоиспеченных педагогов выбрали для работы села, в том числе отдаленные. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

Только в Хабаровском педагогическом колледже дипломы получили 254 выпускника по пяти специальностям. Самые популярные - «Преподавание в начальных классах» и «Дошкольное образование». В этом году конкурс на них составляет четыре человека на место.

Выпускники колледжа могут подать заявку на образовательный кредит на получение высшего образования. Им положена дополнительная стипендия, оплачивается общежитие, проезд к месту практики и будущей работы.

Педагогам положен ряд выплат. Они получают единовременное пособие, которое равно восьми окладам. За первые три года работы им выплачивается повышающий коэффициент в 35, а тем, кто живет в селе - 25 процентов.

- Также им компенсируют расходы на оплату жилья, отопления и электричества. Установлены повышающие коэффициенты за высшую квалификационную категорию в размере 75, за первую категорию - 15 процентов, - сообщила Ирина Сентерева, старший инспектор отдела минобрнауки региона.

Учителям, которые выберут местом работы удаленные населенные пункты, выплачивается сберегательный капитал до 1,2 миллиона рублей.