Погода в Хабаровске 18 августа 2021: без существенных осадков Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

18 августа на всей территории Хабаровского края будет стоять жаркая погода. На севере края температура воздуха днем поднимется до +32 градусов, сообщили ГУ МЧС Хабаровского края.

17 августа в столице края ожидается до +28 градусов днем и около +16 в темное время суток. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 3-9 метров в секунду. Без существенных осадков.

Жаркая и сухая погода будет на юге региона. Днем от +25 до +30 градусов. Ночью от +13 до +18. Порывы южного ветра будут достигать девяти метров в секунду.

В центральных районах обойдется без существенных осадков. В светлое время суток воздух прогреется от +22 до +30 градусов. После заката ожидается от +8 до +18 градусов. Ветер южный будет дуть со скоростью 2-12 метров в секунду.

На севере края небольшой дождь пройдет только в Охотском районе. На остальной территории - без осадков. Днем от +14 до +32 градусов. Ночью от +11 до +19. Ветер южный будет дуть со скоростью от трех до 14 метров в секунду.

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