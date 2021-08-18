В Хабаровском крае от коронавируса привились свыше 290 тысяч человек
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Еще 319 человек заболели за сутки коронавирусом в Хабаровском крае. Большинство случаев по-прежнему фиксируется в столице края, сообщили в региональном минздраве.
В Хабаровске 230 новых заболевших, в Хабаровском районе - 36, в Охотском - 10, в Комсомольске - девять, в Бикинском и имени Лазо по семь случаев.
- Выздоровели 325 человек, 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 12 подключены к аппаратам ИВЛ, двое скончались. Сейчас в регионе развернуто 1849 коек для ковид-больных. Из них свободны 466, - уточнили в пресс-службе ведомства.
КОНКРЕТНО
В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 290 526 человек. Из них 235 523 получили оба компонента вакцины.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 70 824 случая коронавируса:
64 579 человек выздоровели;
5579 находятся на лечении (1383 в стационаре, амбулаторно 4196);
Умерло 666 человек.
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