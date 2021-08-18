В ЕАО достроили железнодорожный мост через Амур в Китай Фото: YouTube/Россия-1

От села Нижнеленинское в ЕАО до города Тунцзян в китайской провинции Хэйлунцзян завершено строительство железнодорожного моста через Амур. До конца месяца по нему пройдут первые грузовые составы, сообщило Центральное телевидение Китая.

Россия и Китай строили мост совместно - каждая страна на своей территории. Длина конструкции составляет около 2,2 километра. Из них 309 метров приходится на сторону РФ.

Во вторник был заложен последний рельс на российской части моста и произведена сцепка.

Мостовой переход Нижнеленинское - Тунцзян через реку Амур должен стать первым железнодорожным мостом между Россией и Китаем. По нему будут перевозить железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию. В общей сложности пропускная способность мостового перехода достигнет 21 миллион тонн в год.

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