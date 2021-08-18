В Хабаровске водитель иномарки пострадал, спровоцировав ДТП Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске вечером 17 августа водитель «Хонды» стал виновником ДТП. Его авто врезалось в «Митсубиси», а сам он получил серьезные травмы, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла около семи часов вечера на улице Воронежской.

- Водитель «Хонды» не выполнил требование дорожной разметки и дорожного знака и совершил поворот налево. В результате допустил столкновение с автомобилем «Митсубиси», - рассказали в пресс-службе дорожного ведомства.

Виновника аварии вскоре доставили в больницу. У него оказались сломаны ребра, а также были множественные ушибы. Дальнейшее лечение он будет проходить дома.

В ГИБДД отметили, что оба участника ДТП были трезвы. Автомобили застрахованы.

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