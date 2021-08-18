Жителям Хабаровского края выдадут еще по одному дальневосточному гектару
Фото: Правительство Хабаровского края
Жители Хабаровского края с августа смогут получить по еще одному дальневосточному гектару. Правительство России утвердило соответствующий законопроект, сообщили в правительстве региона.
- Подавать заявку на второй надел стало возможным с 1 августа. Получить дополнительную землю смогут собственники гектаров или арендаторы. Им будет позволено заключить еще один договор безвозмездного пользования, - уточнили в краевом министерстве имущественных отношений.
В министерстве отметили, что с начала месяца поступила 21 тысяча заявлений. Заключено уже 11 тысяч договоров. На сегодняшний день регион входит в число лидеров в ДФО по реализации проекта.
К земельным участкам активно прокладывают коммуникации, дороги, проводят электричество. Все работы финансируются за счет федерального и краевого бюджетов.
КОНКРЕТНО
Заявки на получение земли принимаются на сайте НаДальнийВосток.рф.
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