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Экономика18 августа 2021 4:14

Жителям Хабаровского края выдадут еще по одному дальневосточному гектару

Люди смогут получить дополнительный участок земли
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Жителям Хабаровского края выдадут еще по одному дальневосточному гектару

Жителям Хабаровского края выдадут еще по одному дальневосточному гектару

Фото: Правительство Хабаровского края

Жители Хабаровского края с августа смогут получить по еще одному дальневосточному гектару. Правительство России утвердило соответствующий законопроект, сообщили в правительстве региона.

- Подавать заявку на второй надел стало возможным с 1 августа. Получить дополнительную землю смогут собственники гектаров или арендаторы. Им будет позволено заключить еще один договор безвозмездного пользования, - уточнили в краевом министерстве имущественных отношений.

В министерстве отметили, что с начала месяца поступила 21 тысяча заявлений. Заключено уже 11 тысяч договоров. На сегодняшний день регион входит в число лидеров в ДФО по реализации проекта.

К земельным участкам активно прокладывают коммуникации, дороги, проводят электричество. Все работы финансируются за счет федерального и краевого бюджетов.

КОНКРЕТНО

Заявки на получение земли принимаются на сайте НаДальнийВосток.рф.

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