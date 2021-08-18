Заставил голым бежать через лес в мороз: в Хабаровском крае вынесли приговор убийце
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В Хабаровском крае суд вынес приговор жителю села Ильинка. Его признали виновным в убийстве знакомого. Сначала он заставил свою жертву голышом бежать через лес зимой, а потом нанес несколько смертельных ударов, сообщили в прокуратуре региона.
- Установлено, что в январе 2021 года обвиняемый, испытывая неприязнь, пришел в землянку к 40-летнему мужчине, когда тот спал. Избивая битой, вынудил его в одном нижнем белье в 25-градусный мороз бежать по лесополосе, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Когда жертва окончательно вымоталась, убийца нанес битой несколько смертельных ударов. Убедившись, что мужчина больше не дышит, он пришел домой и уничтожил все улики в печи.
На суде обвиняемый не стал отпираться и признался в преступлении. Ближайшие восемь лет он проведет в исправительной колонии строгого режима.
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