Хабаровскую аптеку привлекли к ответственности за отсутствие средства от аллергии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровске прокуратура привлекла к ответственности администрацию одной из местных аптек. Как выяснилось, в момент проверки точки там не оказалось средства от аллергии, которое обязательно должно быть в доступе, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
- Установлено, что в нарушение Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» в аптеке на момент проверки отсутствовал лекарственный препарат «Лоратадин» в форме сиропа, включенный в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Руководителю аптеки было вынесено представление. Сразу после этого он закупил лекарство.
- В отношении общества и его руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях, - добавили в прокуратуре.
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