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Происшествия18 августа 2021 4:40

Хабаровскую аптеку привлекли к ответственности за отсутствие средства от аллергии

В день проверки точки там не оказалось «Лоратадина» в форме сиропа
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Хабаровскую аптеку привлекли к ответственности за отсутствие средства от аллергии

Хабаровскую аптеку привлекли к ответственности за отсутствие средства от аллергии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске прокуратура привлекла к ответственности администрацию одной из местных аптек. Как выяснилось, в момент проверки точки там не оказалось средства от аллергии, которое обязательно должно быть в доступе, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

- Установлено, что в нарушение Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» в аптеке на момент проверки отсутствовал лекарственный препарат «Лоратадин» в форме сиропа, включенный в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Руководителю аптеки было вынесено представление. Сразу после этого он закупил лекарство.

- В отношении общества и его руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях, - добавили в прокуратуре.

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