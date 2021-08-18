В Хабаровске начали ремонтировать дворы жилых домов Фото: Правительство Хабаровского края

300 миллионов рублей из федерального бюджета будут израсходованы на ремонт дворов в Хабаровске. Средства были выделены после обращения врио губернатора Михаила Дегтярева к президенту страны Владимиру Путину, сообщили в правительстве края.

В ближайшее время преобразятся дворы домов по адресам Волочаевская, 115, 117 и Ленина, 26, 28. Стоимость работ составит шесть миллионов рублей. Следить за работами будут как представители управляющей компании, так и собственники жилья.

- Что будет на прилегающей территории: зона для выгула собак или детская игровая площадка, - собственники еще не определились. Для этого надо на собрании в очной или заочной форме провести голосование. Важно донести до жителей мысль: комфорт и благоустройство начинается там, где люди активны, собираются и решают, что им нужно. Не стоит сидеть и ждать, когда вам кто-то что-то сделает, - отметила член Народного совета Татьяна Милишкевич.

При этом перечень работ по благоустройству на бюджетные деньги строго регламентирован.

- Все, что связано с общим имуществом дома: пандусы, игровые площадки, зеленые насаждения и прочее, - благоустраивается по муниципальным программам при софинансировании собственниками, - отметил начальник управления ЖКХ города Хабаровска Анатолий Климочкин.

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