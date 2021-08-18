Хабаровские бизнесвумен могут принять участие во всероссийском конкурсе «Успех» Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровские бизнесвумен получили возможность громко заявить о себе. Их приглашают принять участие в XVII Всероссийском конкурсе «Успех», сообщили в мэрии.

Конкурс в семнадцатый раз проходит по инициативе организации «Деловые женщины России». Главные задачи проекта: стимулирование женского предпринимательства и обмен опытом в среде профессионалов.

В конкурсе предусмотрено несколько номинаций, за победу в которых могут побороться как начинающие бизнес-леди, так и те, кто уже не один десяток лет успешно управляет финансами и персоналом. Победительницы будут награждены премией «Золотая птица».

КОНКРЕТНО

Срок подачи заявок проводится до 25 ноября 2021 года. С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте dgr.ru, джр.рф и по телефонам: +7 (495) 721-47-44, +7 (977) 414-44-67. Документы в электронном виде можно направить на почту info@dgr.ru, konkurs@dgr.ru.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.