Обокрал мать: хабаровчанка лишилась золотых украшений на 650 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Индустриального района Хабаровска обратилась в полицию с заявлением о краже. Правоохранителям она рассказала, что придя с работы домой обнаружила, что из ее комнаты исчезло много драгоценностей.

Пропали золотые кольца, серьги, браслет и цепь с кулоном. Ущерб женщина оценила в 650 тысяч рублей.

Во время розыска сотрудники полиции выяснили, что в деле замешан 39-летний сын женщины. Он проживал с ней в одной квартире.

- Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД и неправомерное вождение. Полицейские изъяли у подозреваемого кольца, браслет и серьги. Остальные украшения мужчина сдал в ломбард. Вырученные средства потратил на спиртное, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас правоохранители занимаются изъятием похищенного имущества. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по ней – это лишение свободы сроком до шести лет.

Задержанному выписана подписка о невыезде.

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