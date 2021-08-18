Обокрал мать: хабаровчанка лишилась золотых украшений на 650 тысяч рублей
Фото: Иван МАКЕЕВ
Жительница Индустриального района Хабаровска обратилась в полицию с заявлением о краже. Правоохранителям она рассказала, что придя с работы домой обнаружила, что из ее комнаты исчезло много драгоценностей.
Пропали золотые кольца, серьги, браслет и цепь с кулоном. Ущерб женщина оценила в 650 тысяч рублей.
Во время розыска сотрудники полиции выяснили, что в деле замешан 39-летний сын женщины. Он проживал с ней в одной квартире.
- Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД и неправомерное вождение. Полицейские изъяли у подозреваемого кольца, браслет и серьги. Остальные украшения мужчина сдал в ломбард. Вырученные средства потратил на спиртное, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Сейчас правоохранители занимаются изъятием похищенного имущества. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по ней – это лишение свободы сроком до шести лет.
Задержанному выписана подписка о невыезде.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru