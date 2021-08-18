Иностранцев начали прививать от COVID-19 в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае началась кампания по вакцинации иностранных граждан от COVID-19. Для этих целей в регион поставили свыше трех тысяч доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Первые 100 человек уже получили иммунитет к опасному вирусу. «Спутник Лайт» рекомендован в первую очередь для людей от 18 до 60 лет, а также для ревакцинации.

Вакцина для иностранцев поступила сразу в несколько медучреждений Хабаровска - городские поликлиники №№ 7, 11, 16, КДЦ «Вивея» и КГБУЗ «Клинико-диагностический центр». В ближайшее время остальные поликлиники региона тоже расширят категории граждан, которым положен препарат.

После введения «облегченного «Спутника» иностранцев вносят в специальный регистр, а затем выдают документ, подтверждающий прохождение вакцинации.

- Для иностранных граждан мы сделали отдельную поставку для платной реализации. Вакцина распределена между всеми медицинскими организациями края. Средняя стоимость услуги для иностранцев - около 1200 рублей, - пояснили в минздраве Хабаровского края.

Стоит добавить, что для граждан РФ процедура бесплатна на все виды вакцин при наличии полиса ОМС. Причем к разным видам вакцины могут быть разные противопоказания. Поэтому сначала следует проконсультироваться с врачом.

Ранее «КП» рассказывала, в чем разница между «Спутником V» и «Спутником Лайт». В отличие от полной двухфазной вакцины «Спутник V», разработанной в Центре имени Гамалеи, легкий вариант содержит только ту часть препарата, которая построена на аденовирусе 26-го типа. То есть для выработки иммунитета к ковиду достаточно только одной прививки. Это существенно облегчает вакцинацию. Пациенту больше не нужно выжидать 21 день, чтобы повторно идти в прививочный пункт. Да и произвести эту вакцину проще, чем полноценный «Спутник V», в который входит еще и вторая прививка на основе аденовируса пятого типа.

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