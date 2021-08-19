Без летальных исходов - статистика коронавируса в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще 316 человек заболели за сутки коронавирусом в Хабаровском крае. Большинство случаев по-прежнему фиксируется в столице края, сообщили в региональном минздраве.

В Хабаровске 197 новых заболевших, в Вяземском районе - 36, в Хабаровском - 22, на одного меньше в Комсомольске, по 13 новых инфицированных в Нанайском и Аяно-Майском районах. Пятеро заболели в Ванинском районе, четверо - в районе имени Лазо, трое в Солнечном и по одному в Амурском и Полины Осипенко районах.

- Выздоровели 328 человек, 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 14 подключены к аппаратам ИВЛ. Сейчас в регионе развернуто 1849 коек для ковид-больных. Из них свободны 482, - уточнили в пресс-службе ведомства.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 293 282 человека. Из них 239 369 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 71 140 случаев коронавируса:

64 907 человек выздоровели;

5567 находятся на лечении (1367 в стационаре, амбулаторно 4200);

Умерло 666 человек.

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