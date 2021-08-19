«СКА-Хабаровск» проведет матч против красноярского «Енисея» . Фото: «СКА-Хабаровск»

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» 21 августа проведет домашнюю встречу с командой «Енисей» из Красноярска. Спортсмены встретятся на поле в рамках седьмого тура Олимп-Первенства национальной лиги сезона 2021/2022 годов, сообщили в клубе.

Матч состоится на стадионе имени Ленина, вместимость которого составляет 14 800 человек. В пресс-службе клуба отметили, что все болельщики будут проходить на входе температурный контроль.

Следить за матчем будут приглашенные судьи: Ян Бобровский из Санкт-Петербурга, Михаил Кистанов из Энгельса, Максим Каюмов из Москвы, инспектор Владимир Гамеев из Московской области, делегат Владимир Крысин из Хабаровска.

Начало матча в 15:00 по местному времени. Билеты можно приобрести в кассах стадиона, а также на сайте клуба в разделе «Купить билет».