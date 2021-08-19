Иностранный торговец фальшивой одеждой попытался подкупить хабаровского полицейского Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудник полиции проводил проверку в одном из торговых павильонов Хабаровска по факту незаконной торговли контрафактной одеждой.

Торговцы не на шутку испугались. 61-летний продавец-иностранец даже попросил правоохранителя прекратить расследование и не изымать товар. Естественно, лишь из добрых побуждений, обвиняемый положил полицейскому в карман 200 тысяч рублей, так сказать, в качестве благодарности.

- Сотрудник полиции от получения взятки отказался, незамедлительно сообщив о преступлении в правоохранительные органы. Обвиняемый признал вину. За совершенное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, - отметили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Прокуратура Железнодорожного района утвердила обвинительное заключение по статье «Дача взятки в крупном размере». Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.

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