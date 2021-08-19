Путин поручил решить вопрос со строительством ГЭС в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Президент России Владимир Путин дал поручение проработать вопрос о возможности строительства новых объектов гидрогенерации в бассейне реки Амур. Об этом говорится на сайте Кремля.

Глава государства счел вопрос актуальным в условиях напряженной паводковой обстановки в Хабаровском крае и соседствующей с ним Амурской области.

- Правительству Российской Федерации совместно с правительством Амурской области и правительством Хабаровского края рассмотреть вопрос о строительстве объектов гидрогенерации в бассейне реки Амур, в том числе на реках Ниман и Селемджа, с учетом необходимости развития энергетической системы Дальневосточного федерального округа и принять дополнительные меры по снижению риска наводнений, - говорится в тексте сообщения.

Ответственным за эту работу в крае назначен врио губернатора региона Михаил Дегтярев. Он вместе с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным должен проработать поставленный вопрос и подготовить доклад главе государства до 1 октября.

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