Глава района в Хабаровском крае не смог рассчитаться за купленное авто. Фото: Администрация Верхнебуреинского района

Глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов оказался оштрафован. Ему предстоит заплатить 30 тысяч за то, что он не смог вовремя рассчитаться за купленный по муниципальному контракту УАЗ «Фермер», сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

- Установлено, что у администрации Верхнебуреинского района образовалась задолженность за поставку транспортного средства на сумму 978 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, УАЗ был необходим для поездок сотрудников районной администрации. Но в бюджете не оказалось на него средств.

- Прокурор района внес главе района представление. По результатам его рассмотрения задолженность погашена, - отметила старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева.

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