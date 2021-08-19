Водоканал усилил работу на время паводка в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Паводок диктует новые правила для предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. Так, МУП «Водоканал» тщательно подготовилось к возможным ЧС. Например, для бесперебойного обеспечения жилых домов водой и осуществления водоотведения усилен контроль. Кроме того, уже готовы пункты заправки автоцистерн питьевой водой гарантированного качества, и предусмотрены резервные источники электроснабжения. Озаботились и тем, чтобы вода не зашла на объекты электрооборудования и сооружения водопроводно-канализационного хозяйства. А в случае если качество воды резко ухудшится, организуют гиперхлорирование.

На всякий случай специалисты запаслись реагентами для водоподготовки, в том числе жидким хлором, на 30 суток. Воду дополнительно будут обеззараживать ультрафиолетом на очистных сооружениях. А канализационно-насосные станции дополнительно защитили.

Также МУП «Водоканал» установило напорные и всасывающие линии насосных установок в районе арены «Ерофей», торгово-развлекательного комплекса «Броско Молл», на дамбах в поселке Красная Речка по улицам Вилюйской, Прибрежной, в районе улицы Богачева. Таким образом дождевые и дренажные воды перекачиваются в Амур, что позволяет защитить территории в районе затона, улицы Флегонтова, Богачева и в районе Красной Речки.

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