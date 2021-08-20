Электрички по Хабаровскому краю не подорожают благодаря субсидиям Фото: Правительство Хабаровского края

Еще в июле 2021 года в Хабаровском крае запустили новый электропоезд, который позволил увеличить пассажиропоток. По предварительным прогнозам, к концу года поток вырастет до полумиллиона человек, что на 40 тысяч человек больше, чем в 2020 году. Для регулирования тарифов на пригородном сообщении из краевого бюджета дополнительно выделено 25,89 миллиона рублей.

- Пригородные маршруты - социально значимые. Именно поэтому нужны субсидии, чтобы снизить цены на билеты для пассажиров. Учитывая дополнительные средства, в 2021 году субсидии составят 102,41 миллиона рублей. Таким образом, сохранится тариф на уровне 26,5 рубля за каждые 10 километров пути. В прошлом году на эти же цели было выделено 94,48 миллиона рублей, - объяснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

В Хабаровском крае пригородные перевозки осуществляются по пяти маршрутам. Из них три работают круглый год - от станции «Хабаровск-1» до станции «Волочаевка-1», «Вяземская», «Хор». Летом дополнительно запускают еще два маршрута - до «Николаевки» и «Кругликово». Новый электропоезд ездит от Хабаровска до «Николаевки» и «Волочаевки», по выходным до «Кругликово» и один раз в три дня до «Вяземской». С начала запуска поезда он перевез уже 16 тысяч пассажиров.

- Прирост по пассажирским перевозкам фиксируется как по отношению к 2020 году - на 38%, так и к 2019 году - на 7%. При этом цены в регионе чуть ниже, чем у соседей. Так, в ЕАО 10 километров пути обходятся пассажирам в 28 рублей, а в Амурской области - в 95 рублей, - рассказал Сергей Фомичев, начальник Дальневосточной региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре ДВЖД.

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