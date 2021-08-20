Осенняя путина стартовала в Хабаровском крае для всех
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Лососевая путина на реке Амур и в Амурском лимане началась в Хабаровском крае. В этом году ее запустили на пять дней раньше.
- Нам удалось договориться с Росрыболовством, что для реки Амур сделано исключение - рыбопромышленникам разрешено использовать плавные сети, пока они полностью не перестроили свою работу на использование других орудий лова, - рассказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.
Кроме того, глава региона отметил, что правительству удалось отстоять права на вылов осенней кеты для общин коренных малочисленных народов Севера и рыбаков-любителей.
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