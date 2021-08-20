Видеоролики или кино: что чаще смотрят онлайн в Хабаровском крае и ЕАО. Фото: МегаФон.

На крупнейший мировой видеохостинг приходится 40% всего видеоконтента, который проходит через сети оператора в регионе. Впрочем, у YouTube есть очень бодрый конкурент - социальная сеть Instagram. Уже сейчас она генерирует более 20% всего видеотрафика, и останавливаться на этом пользователи, которые делятся друг с другом своим фото- и видеоконтентом, явно не собираются.

К таким выводам пришли аналитики «МегаФона», изучив с помощью Big Data обезличенные данные по потреблению видеоконтента абонентами оператора в Хабаровском крае и Еврейской автономной области за этот год. В целом доля потокового видео в общем объеме интернет-трафика в сети «МегаФон» в регионе стабильно растет и приблизилась к 50%.

YouTube и Instagram убедительно лидируют с совокупной долей более 60% от всего видеотрафика в регионе. При этом стоит учитывать, что на главном видеохостинге планеты пользователи обычно смотрят «тяжелый» контент - фильмы и видеоролики, зачастую в высоком разрешении. Instagram же - это социальная сеть, где пользователи загружают и смотрят сжатые фото и короткие видео, ограниченные по хронометражу.

Онлайн-кинотеатры пока заметно уступают YouTube и Instagram по объему просматриваемого контента, но показывают динамичный рост посещаемости и просмотров. В месяц хабаровчане и жители ЕАО смотрят на видеосервисах около двух миллионов фильмов в HD-качестве. Самые посещаемые онлайн-кинотеатры - «Кинопоиск HD», «МегаФон ТВ» и Ivi. По данным просмотров «МегаФон ТВ», жители региона предпочитают смотреть онлайн драматические фильмы, фантастику и комедии.

Среди «традиционных» социальных сетей наибольшей активностью отличаются пользователи «Вконтакте». Они смотрят видео на 30% больше, чем пользователи «Одноклассников», и на 40% больше, чем те, кто сидит в Facebook. Всем им составляет серьезную конкуренцию мессенджер Telegram, в котором получил большое распространение формат каналов. Число подписчиков самых топовых Telegram-каналов достигает сотен тысяч, а то и миллионов человек. Видеотрафик в этом мессенджере в Хабаровском крае и ЕАО уже сравним по объему с «Одноклассниками».

- Сегодня возможности нашей сети позволяют смотреть видеоконтент в высоком качестве без зависаний и прочих неудобств, и мы видим значительный рост видеотрафика. Пандемия сформировала новые привычки, связанные с потреблением цифрового контента. Пользователи смотрят все больше фильмов, роликов, лекций на самых разных платформах, делятся собственным видеоконтентом в соцсетях, растет посещение онлайн-кинотеатров. А для жителей небольших населенных пунктов интернет, зачастую, - единственная возможность как для получения образования, так и для развлечений, - комментирует Денис Трофимчук, директор Хабаровского отделения «МегаФона».

По последним данным компании Ookla, «МегаФон» продолжает оставаться лидером по скорости мобильного интернета в Хабаровском крае и ЕАО. За год оператор увеличил среднюю скорость скачивания данных в Хабаровском крае до 40,01 Мбит/с, в Еврейской автономии - до 38,13 Мбит/с. Это позволяет с комфортом смотреть даже самый «тяжелый» видеоконтент.

МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуются 70,4 миллиона клиентов.