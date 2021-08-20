Более 25 тысяч доз «Спутника Лайт» поступило в Хабаровский край Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крупная партия вакцины «Спутник Лайт» добралась до региона. Всего Хабаровский край получил 25 644 дозы однокомпонентной вакцины. Кроме того, для иностранных граждан минздрав специально закупил еще три тысячи доз вакцины. Сейчас в крае проживает 10 477 иностранных граждан. Более 400 из них уже успели привиться от коронавируса.

Кроме того, в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района в тестовом режиме заработал первый мобильный пункт вакцинации. Он расположился в районном доме культуры. Уже сегодня, 20 августа, с 16:00 до 18:00 пункт будет принимать всех желающих.

Всего с начала вакцинации в Хабаровский край поступило 375 148 доз вакцины. Привито первым компонентом 296 227 человек, полный курс вакцинации прошло 244 229 человек. Наибольший процент привитого населения в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах. Наименьший - в Хабаровском, Советско-Гаванском и Амурском районах.

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