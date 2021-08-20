Сбил на переходе: престарелый мужчина получил травмы во время ДТП в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Вчера утром, 19 августа, в самом центре Хабаровска мужчина сбил пешехода. 63-летний водитель ехал на Маzdа-Мрv по переулку Госпитальному со стороны улицы Истомина. В районе дома №117 на улице Калинина мужчина планировал повернуть направо, но не заметил вышедшего на нерегулируемый пешеходный переход 77-летнего хабаровчанина.

- В результате ДТП пострадал пешеход 1944 года рождения. Он получил закрытый перелом шейки левого бедра и ушибленную рану затылка, - сообщили в городском управлении ГИБДД.

Авто было застраховано, а водитель имел 40-летний стаж.

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