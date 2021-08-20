Выпал из лодки: в Комсомольске утонул мужчина Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Страшная трагедия произошла сегодня утром, 20 августа, в Городе юности. На пункт местного поисково-спасательного отряда поступила информация, что в Амуре у Комсомольска пропал мужчина. На его поиски отправились три спасателя МЧС России.

- По информации следственных органов, мужчина 1971 года рождения по неустановленной в настоящий момент причине выпал за борт маломерного судна, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На поиски ушло не очень много времени. Исследовав протоку и ее берега, спасатели нашли тело пропавшего, извлекли на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов. Выяснением причин произошедшего займутся специалисты следственных органов.

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