Жара закончилась: осадки обрушатся на Хабаровск в выходные Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Лето буквально уходит на наших глазах. Теплые деньки закончатся в Хабаровском крае уже в воскресенье, 22 августа. Но погреться на солнышке хабаровчане еще успеют в субботу, 21 августа. По информации синоптиков, в этот день ожидается до 28 градусов тепла.

- А вот в воскресенье, с приходом циклона, столбик термометра максимум покажет +24 градуса. Ночь, правда, будет еще достаточно теплой. Хороший дождь мы ждем в воскресенье днем, - рассказала Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Следующая неделя будет очень неустойчивой. Ожидаются дожди, но, как отметила синоптик, в ясные моменты температура в регионе будет достигать 20-27 градусов тепла. Но при дожде температура будет падать до +23 градусов.

- Дождь, который начнется в воскресенье, к утру понедельника уже прекратится. С понедельника до среды будет еще хорошая погода. А уже в четверг на нас вновь обрушатся дожди, будет неустойчивая погода, - добавила Галина Брынцева.

Напомним, что циклон на Хабаровский край движется из Амурской области.

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