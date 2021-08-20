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Общество20 августа 2021 23:09

Погода в Хабаровске 21 августа 2021: дождь и до +29 градусов

Серьезных осадков в регионе не ожидается
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Температура воздуха останется на прежнем уровне

Температура воздуха останется на прежнем уровне

Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Теплая погода задержится в Хабаровске, но настроение может подпортить дождь. В краевой столице возможны кратковременные осадки. Температура воздуха останется на прежнем уровне.

Ночью в Хабаровске столбик термометра показывал +17+19 градусов. Днем воздух прогреется до +27+29 градусов. Ветер южный 5-11 метров в секунду.

На юге края без осадков. Температура воздуха ночью была в пределах +14+19 градусов, днем ожидается до +25+30 градусов. Ветер южный 4-9 метров в секунду, сообщает региональный главк МЧС РФ.

В центре региона преимущественно без осадков, кратковременный дождь местами ожидается в Верхнебуреинском районе. Ночью температура от +10 до +20 градусов, днем воздух прогреется до +24+31 градуса. Ветер южный 4-10 метров в секунду.

Без существенных осадков и на севере края. Ночью столбик термометра показывал +10+18 градусов, днем ожидается +15+30 градусов тепла. Ветер южный, юго-восточный 3-10 метров в секунду.