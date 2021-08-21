На ИВЛ находятся 17 человек из-за коронавируса в Хабаровском крае

В Хабаровском крае с начала пандемии зарегистрировано 71 767 случая заражения коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки (20 августа) в Хабаровском крае зарегистрировано 313 новых случаев заражения коронавирусом. Все пациенты находятся под наблюдением врачей. Об этом рассказали в минздраве региона.

В Комсомольске коронавирус нашли у 174 человек. В Хабаровске ковид выявлен у 46 пациентов. В Верхнебуреинском районе опасную инфекцию нашли у 15 человек, в Солнечном - у 14. По 13 зараженных зарегистрировано в Комсомольском и Аяно-Майском районах.

- Ковид в Ульчском районе подхватили 11 человек, 10 - в Амурском и пять - в Тугуро-Чумиканском. Четверо заразились опасной инфекцией в районе имени Полины Осипенко, по трое инфицированных выявлено в Хабаровском и имени Лазо районах, - добавили в ведомстве.

В Хабаровском крае с начала пандемии зарегистрировано 71 767 случая заражения коронавирусом. Справились с опасной инфекцией 65 550 пациентов, 320 из них выписались на минувшие сутки. Лечение получают 5 549 жителей региона. 23 человека находятся в тяжелом состоянии. Коронавирус унес жизни 668 пациентов.

В Хабаровском крае развернуто 1809 койки, 452 из них свободны.