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Происшествия21 августа 2021 7:46

За несколько дней уровень Амура у Хабаровска вырастет до 650 сантиметров

Гребень паводка добрался до Хабаровского края
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Большая вода пришла в 30 населенных пунктов в пяти районах регион

Большая вода пришла в 30 населенных пунктов в пяти районах регион

Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Стихия продолжает бушевать в регионе. Уровень Амура у Хабаровска на 21 августа поднялся на один сантиметр и составил 607 сантиметров. Отметка неблагоприятного явления здесь – 450, опасного – 600 сантиметров.

- Согласно уточненному прогнозу, с учетом прогнозируемых осадков на реке Амур у города Хабаровска к 24-27 августа ожидается дополнительный подъем уровня воды до отметки 650 сантиметров, - сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС РФ.

У Комсомольска вода поднялась на 16 сантиметров за сутки. Уровень Амура на 21 августа составил 536 сантиметров. Напомним, что отметка неблагоприятного явления здесь - 450, опасного - 650 сантиметров.

Большая вода пришла в 30 населенных пунктов в пяти районах региона. Подтоплено 27 жилых домов, 76 приусадебных, более 1480 дачных, 410 земельных участков и 43 отрезка автодорог.