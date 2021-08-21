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Общество21 августа 2021 9:04

Трассу Ванино - Совгавань планируют полностью отремонтировать за два года

В этом году на обновление полотна планируют направить 600 миллионов рублей
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В Хабаровском крае идет ремонт трассы Ванино - Советская Гавань

В Хабаровском крае идет ремонт трассы Ванино - Советская Гавань

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае идет ремонт трассы Ванино - Советская Гавань. Люди не один десяток лет жаловались на ужасное состояние дороги, которую фактически не ремонтировали. Апгрейд трассы начался в апреле с приходом подрядчика.

- В этом году на ремонт планируем направить около 600 млн рублей, половина трассы между двумя райцентрами будет приведена в нормативное состояние. Остальное сделаем в следующем году, - сообщил в Telegram-канале Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Уже приведено в порядок 2,3 километра дороги, идет обновление остановок. Полную реконструкцию 40 километров полотна планируют отвести два года. Глава региона добавил, что всего на реконструкцию трассы уйдет 1,5 миллиарда рублей.