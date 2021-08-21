Матч «СКА-Хабаровск» - «Енисей» 21 августа 2021 года: семь голов, два удаления

Волевую победу в нем одержали «армейцы» Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Завершился напряженный матч «СКА-Хабаровск» - «Енисей» 21 августа 2021 года. Волевую победу в нем одержали «армейцы». Хабаровчане по ходу игры уступали «Енисею» со счетом 1:3.

Счет открыли красноярские футболисты на 22 минуте - год в ворота хозяев забил Никита Раздорских. На 44 минуте «Енисей» удвоил преимущество. Затем гости заработали два удаления.

Нападающий хабаровчан Давид Караев отправил мяч в ворота гостей на 69 минуте, однако «Енисей» смог восстановить разрыв. «Армейцы» забили еще один гол на 84 минуте, а на 90 сравняли счет. Победу «СКА-Хабаровску» принес Глеб Грачев на 96 минуте матча.

Итоговый счет встречи: 4:3 в пользу хабаровчан. Об этом говорится на сайте «СКА-Хабаровска».