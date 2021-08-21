В Комсомольске резко возросло число заболевших коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще 312 человек заболели за сутки коронавирусом в Хабаровском крае. В лидеры количеству новых случаев инфицирования вырвался Комсомольск- на- Амуре (128). На втором месте Хабаровск - 63 эпизода, сообщили в региональном минздраве.

Еще 30 заболевших зафиксированы в районе имени Лазо, 28 - в Комсомольском, 20- в Амурском, 14 - в Солнечном, 7 - в Нанайском, 6 - в Айяно-Майском, 5 - в Ульчском, 4 - в Хабаровском, 3 -в Ванинском, 2- в Бикинском, по 1 в Тугуро-Чумиканском и Верхнебуреинском.

- Выздоровели 317 человек, 23 пациента находятся в тяжелом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ. Двое скончались. Сейчас в регионе развернуто 1809 коек для ковид-больных. Из них свободны 446, - уточнили в пресс-службе ведомства.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 299 736 человека. Из них 249 793 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 72 079 случаев коронавируса:

65 867 человек выздоровели;

5542 находятся на лечении (1363 в стационаре, амбулаторно 4179);

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