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Наука22 августа 2021 4:17

Новые редкие артефакты появятся в Хабаровском краевом музее

Палеонтологическая коллекция пополнится окаменелостями и образцами горных пород
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Новые редкие артефакты появятся в Хабаровском краевом музее

Новые редкие артефакты появятся в Хабаровском краевом музее

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровский краевой музей имени Гроденкова будут переданы редкие артефакты: окаменелости и образцы горных пород с отпечатками древних растений. Их нашли шахтеры во время работ на разрезе «Правобережный», сообщили в правительстве края.

– Возраст найденных при разработке разреза «Правобережный» образцов с древними отпечатками флоры и растительного детрита насчитывает 130–150 миллионов лет. Они пополнят палеонтологическую коллекцию музея, которая на сегодняшний день насчитывает около 550 предметов, – пояснили в министерстве культуры края.

Сейчас в коллекции музея есть окаменелые череп, бивни и зубы мамонта, доставленные в 1900-1901 годов из Анадыря, рог ископаемого бизона возрастом 30-40 тысяч лет, который был найден в Хабаровске во второй половине 70-х годов прошлого века, коллекция окаменевших останков динозавров, белемниты, аммониты, зубы акулы, фрагменты окаменелого дерева и другие предметы древности.

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