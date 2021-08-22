Погода в Хабаровске 22 августа 2021: днем пройдет дождь Фото: Алексей ФОКИН

Хабаровчанам стоит сегодня захватить с собой зонтики при выходе на улицу. Днем в столице краевого центра пройдет дождь, сообщили в ГУ МЧС региона.

В светлое время суток в Хабаровске воздух прогреется до +25 градусов. Днем - до +19. Ветер южный, юго - восточный будет дуть со скоростью 5-12 метров в секунду.

На юге региона днем временами пройдет кратковременный дождь. Днем будет около +26 градусов, ночью от +18 до +21. Местами возможны порывы юго-восточного ветра от 15 до 20 метров в секунду.

В центральных районах местами небольшой дождь. В Совгаванском и Ванинском районах без осадков. Днем от +23 до +29, ночью от +12 до +19. Ветер преимущественно восточных направлений метров в секунду.

На севере края возможен небольшой дождь в Охотском районе. На остальной территории без осадков. Днем будет от +15 до +29 градусов, ночью от +13 до +17. Ветер, преимущественно, восточных направлений будет дуть со скоростью 3-11 метров в секунду.

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